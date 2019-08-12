Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10

Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Искусственный интеллект будет отчислять студентов российских вузов

URA.Ruвчера в 22:38

С 2021 года студентов смогут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта

Коммерсантъ00:22

Искусственный интеллект будет отчислять студентов из вузов в России

РЕН ТВвчера в 20:34

Вузы России будут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта

Газета.Ruвчера в 23:14

Студентов российских вузов начнет отчислять искусственный интеллект

Известиявчера в 21:42

В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов

RT на русскомвчера в 21:29

Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта

РБКвчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

Huawei запускает линию Honor Vision

Будет две разные модели, а именно Honor Vision и Honor Vision Pro .
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Заблудившиеся в лесу на Южном Урале женщина с ребенком вышли на связь

Обновлено в 01:09
Здоровье

В Башкирии выросло число венерических больных

В целом по стране наблюдается снижение числа венерических больных.
Обновлено в 01:30
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Контрольно-счетная палата проверит администрацию Челябинска

Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня, 12 августа, по распоряжению главы региона Алексея Текслера начала масштабную проверку в администрации Челябинска.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика

Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия

В ближайшие годы на проекты по развитию российского Каспия и Волги направят около 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 02:45
Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт

Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»

Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено вчера в 16:22
Общество

В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.
Обновлено в 01:57
Футбол

На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Обновлено в 02:13
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

Обновлено в 00:51
Авто

Эксперты оценили влияние возраста на выбор автомобиля

Женщины от 45 до 54 лет предпочитают баварским машинам автомобили Toyota, а любимыми брендами 45-54-летних, после Kia, становятся Volkswagen и Skoda.
Обновлено в 02:25
Общество

У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей

Обновлено вчера в 04:06
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Футбол

Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый состав

Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Наука

У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Кино

Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино

Обновлено в 01:57
Авто

АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска

Обновлено в 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное