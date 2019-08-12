Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10
Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
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Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Huawei запускает линию Honor Vision
Будет две разные модели, а именно Honor Vision и Honor Vision Pro .
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
В Башкирии выросло число венерических больных
В целом по стране наблюдается снижение числа венерических больных.
Обновлено в 01:30
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Контрольно-счетная палата проверит администрацию Челябинска
Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня, 12 августа, по распоряжению главы региона Алексея Текслера начала масштабную проверку в администрации Челябинска.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
В ближайшие годы на проекты по развитию российского Каспия и Волги направят около 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 02:45
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено вчера в 16:22
Общество
В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.
Обновлено в 01:57
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено вчера в 20:26
Авто
Эксперты оценили влияние возраста на выбор автомобиля
Женщины от 45 до 54 лет предпочитают баварским машинам автомобили Toyota, а любимыми брендами 45-54-летних, после Kia, становятся Volkswagen и Skoda.
Обновлено в 02:25
Общество
У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Футбол
Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый состав
Акинфеев, попадавший в стартовый состав уже 429 раз, оказался на втором месте списка лидеров по выходам в основе в истории чемпионата России.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
Авто
АвтоВАЗ продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:15