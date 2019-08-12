Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10

Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения о цифровой системе оценки успеваемости студентов

RT на русском04:55

Искусственный интеллект оценит активность студентов на лекциях

РЕН ТВ02:50

Вузы России будут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта

Газета.Ruвчера в 23:14

С 2021 года студентов смогут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта

Коммерсантъ00:22

Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта

РБКвчера в 22:58

Искусственный интеллект будет отчислять студентов российских вузов

URA.Ruвчера в 22:38

Студентов российских вузов начнет отчислять искусственный интеллект

Известиявчера в 21:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:50, Вашингтон
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу стала похожа на Ольгу Бузову

Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду «Дома-2» — Ольгу Бузову.
Обновлено в 05:30
Общество

Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых.
Обновлено в 05:32
Наука

Органоиды-киборги предлагают редкий взгляд на ранние стадии развития

Обновлено 09 августа в 10:08
Происшествия

Футболист Евгений Алдонин решил отсудить у МВД 47,3 млн рублей

Обновлено в 04:30
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса

Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
Обновлено в 05:16
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4%

С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы

Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы.
Обновлено в 05:21
Политика

Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия

Обновлено в 05:37
Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма

В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:18
Волейбол

Туомас Саммелвуо: «Мне просто очень хорошо в России»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо рассказал о любви к России и о том, что не чувствует себя иностранцем.
Обновлено в 05:34
Политика

Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
Обновлено в 02:22
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество

Определены регионы России с самым большим числом семей среднего класса

Стали известны российские регионы с самой большой долей семей из среднего класса.
Обновлено в 05:46
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Футбол

Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное