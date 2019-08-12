Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10
Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Алдонин подал иск на МВД в размере 47,3 млн рублей
Обновлено в 03:51
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Пять человек погибли в массовой аварии на Рижском шоссе в Москве
Пять человек погибли и восемь получили травмы в массовой аварии на Рижском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке полиции.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Общество
Новосибирский критик Елена Макеенко скончалась от рака
Обновлено в 02:34
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
По мере нарастания глобального потепления лесные пожары усиливаются.
Обновлено 09 августа в 04:30
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено вчера в 02:20
Кино
Зрители обнаружили киноляп в новом фильме Тарантино
В остальном, зрители отмечают проработанность фильма и удачное воссоздание атмосферы Лос-Анджелеса 60-х годов.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Финансы
Рубль: появился повод к укреплению
Смесь Brent выросла выше $58 за баррель после тестирования уровней в районе $55,80.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Космос
«Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша»
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш.
Обновлено в 03:41
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07