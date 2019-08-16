Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублейИзвестия 14:28
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 15:02
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Кино
Вышел трейлер фильма «Зеровилль»
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссер Веры Глаголевой, которая боролась с раком желудка.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:11
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Итальянские СМИ пишут, что в Неаполе женщину при предродовых схватках оштрафовали и высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи скорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 15:04
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Растет число пострадавших в результате аварийной посадки А321
В результате аварийной посадки самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье к медикам обратились 76 человек, из них 19 детей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика
Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Что же известно про новые Apple Watch
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple тестирует sleep tracking для своих новых моделей при том, что большинство конкурентов Apple Watch давно имеют такую опцию.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59