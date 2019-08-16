Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублейИнтерфакс вчера в 11:03
К организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве поступили иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Заявления подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", уточнила она.
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К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении 13 млн рублей ущерба
Новая газетавчера в 12:10
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