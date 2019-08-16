Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублейИнтерфакс 11:03

К организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве поступили иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Заявления подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", уточнила она.
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К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении 13 млн рублей ущерба

Новая газета12:10

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С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

РБК11:18

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Интерфакс11:03

На организаторов несогласованных акций в Москве подали в суд

Москва 2410:53
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