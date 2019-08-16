Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублейИнтерфакс 11:03
Заявления подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", уточнила она. "Мосгортранс" направил в Коптевский суд иск на 1 218 591 рубль и 58 копеек. В эту сумму предприятие оценило ущерб из-за простоя - отмены рейсов или изменения маршрутов в день акции.
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с чего всё началось
К организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве поступили иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Заявления подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", уточнила она.Интерфакс11:03
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