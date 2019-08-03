Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»RT на русском 12:04

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information. «Мы хотим более чётко обозначить, какие сервисы и продукты являются частью Facebook», — отметил официальный представитель компании.
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал
 The Information.
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