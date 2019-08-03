Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»RT на русском 12:04
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information. «Мы хотим более чётко обозначить, какие сервисы и продукты являются частью Facebook», — отметил официальный представитель компании.
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал The Information.Forbes06:04
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Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»
Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
Обновлено в 18:11
Футбол
«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено 01 августа в 22:48
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Обновлено в 09:13
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции
Обновлено в 09:29
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено в 07:08
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте»
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле разгромно уступил "Атланте" (0:3) в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 19:20
Футбол
Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо
Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Итальянские каникулы: Каменских вышла на прогулку в платье-халате
Еще в мае стало известно о том, что Анастасия Каменских вышла замуж за близкого друга, с которым ранее выступала дуэтом.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
Обновлено в 16:49
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Эксперты дали полезные советы по выбору ноутбука для учёбы
Для учёбы лучше выбирать ноутбук со стилусом, что облегчит работу со многими файлами и сэкономит массу времени.
Обновлено в 14:03