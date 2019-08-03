с чего всё началось

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information. «Мы хотим более чётко обозначить, какие сервисы и продукты являются частью Facebook», — отметил официальный представитель компании.

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

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