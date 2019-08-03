с чего всё началось

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения. Об этом сообщает издание The Information. В App Store и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp в названии приложений в скором времени появится приписка "от Facebook".

Политика Захарова прокомментировала новые санкции США против России Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествия Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.

Шоу-бизнес Боярский уверен, что без психов не было бы искусства В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.

Общество Россия запретила ввоз китайских фруктов Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.

Спорт Устюгов стал третьим в спринте на фестивале Blink Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на международном фестивале Blink.

Политика Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Политика National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.

Гаджеты FTC изучает соглашение между Amazon и Apple, вытеснившее мелких продавцов продукции Apple с платформы Amazon Впервые о сделке было объявлено осенью прошлого года — как о мере, позволяющей начать официальные продажи продукции Apple на площадке Amazon Marketplace и сократить продажи контрафактной или вводящей в заблуждение продукции.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Шоу-бизнес «Богиня»: 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром. В микроблоге модели в Instagram появился новый кадр.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Бульварному кольцу положили конец Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.

Экономика «Газпром» помог Московской бирже установить рекорд Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Шоу-бизнес Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Футбол Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо» Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Общество В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.