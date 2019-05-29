Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиковВ городе R вчера в 15:03
В течение одного часа испытуемые употребляли энергетический напиток, при этом за пол часа не больше пол литра. В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
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с чего всё началось
Выяснилось, что после принятия большой дозы «энергетика», содержащего 304–320 миллиграммов кофеина, у участников эксперимента резко повышалось систолическое и диастолическое давление, нарушалась работа сердца и появлялась опасная аритмия, пишет MedicalXpress.News.ru29 мая в 17:50
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