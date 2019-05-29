К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиковВ городе R вчера в 15:03

с чего всё началось

В течение одного часа испытуемые употребляли энергетический напиток, при этом за пол часа не больше пол литра. В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

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