Наука
Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердцаМедиаПоток вчера в 10:31
Выяснилось, что употребление содержащих кофеин напитков в дозах менее 400 мг не приводило к каким-либо изменениям. Но после употребления двух порций у добровольцев повышалось артериальное давление. При этом желудочкам сердца требовалось на 7,7 миллисекунд больше, чтобы сгенерировать удар.
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с чего всё началось
Выяснилось, что после принятия большой дозы «энергетика», содержащего 304–320 миллиграммов кофеина, у участников эксперимента резко повышалось систолическое и диастолическое давление, нарушалась работа сердца и появлялась опасная аритмия, пишет MedicalXpress.News.ru29 мая в 17:50
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К чему может привести употребление энергетиков, рассказали исследователи
Пермь открытая29 мая в 06:36
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
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