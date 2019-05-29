К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколенияРоссийская газета 02:03

Об этом сообщил журналистам в среду замминистра обороны России Алексей Криворучко на предприятии-производителе данных машин Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ) . "По Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока.

с чего всё началось

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ к 2028 году. Справка "РГ" Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА".

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

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