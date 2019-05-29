Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколенияРоссийская газета 02:03
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ к 2028 году. Справка "РГ" Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА".
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Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
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Кино
Кит Харингтон попал в реабилитационный центр
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Политика
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика
Украинская певица объявила о создании «женской партии»
Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
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Армия и оружие
Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком
Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Интернет
Mail.ru Group за рубежом запустит облачный сервис «Диск-О»
Разработчики планируют через год за рубежом получить абонентскую базу в миллион пользователей.
Обновлено в 06:15
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Наука
Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов
Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек
В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:09
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30