Финансы
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
ТАССвчера в 07:55
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ЦБ спрогнозировал инфляцию до конца 2018 года до 4% из-за разовых и устойчивых факторов
Интерфаксвчера в 07:48
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Финансы
Рынок акций РФ вечером ускорил рост на решениях ОПЕК+
Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен капитал" София Кирсанова, рынок акций РФ частично отыгрывает потери четверга, следуя примеру азиатских и западных площадок, а также растущую нефть.
Обновлено в 09:11
Финансы
Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд
На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.
Обновлено в 09:23
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено в 07:23
Финансы
Fitch понизило прогноз роста ВВП Индии на 2018 фингод до 7,2%
Как говорится в прогнозе Fitch для мировой экономики, оценка роста ВВП Индии в 2018 фингоду пересмотрена с ожидавшихся в сентябре 7,8% до 7,2%.
Обновлено в 07:51
Финансы
Аналитик рассказал, когда ЦБ может повысить ключевую ставку
Банк России может повысить ключевую ставку в декабре 2018 года до 7,75% с текущих 7,5%, а также дополнительно во втором полугодии 2019 года, следуя мировым тенденциям, считает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова.
Обновлено в 07:32
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено в 06:55
Финансы
Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость
Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.
Обновлено в 07:29
Финансы
Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара
Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы
«Уралсиб» пристрастился к Большой игре
Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено в 06:39
Финансы
Банки нацелились на новогодние премии и бонусы граждан
Ставки предновогодних вкладов этого года составляют в среднем 6,5-8% годовых (подробнее см. таблицу ниже).
Обновлено вчера в 02:04
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы
На Украине рассказали о новом транше МВФ
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина ожидает новый транш Международного валютного фонда (МВФ) в середине декабря.
Обновлено в 09:31
Финансы
Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank
6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено в 07:31
Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 8 декабря в размере 76,0777 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 76,0777 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,06 коп.
Обновлено в 04:12