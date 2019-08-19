Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.

К коллекторам пришли за долгами

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политика На Украине поймали российского шпиона В Запорожье на военном заводе "МИГремонт" задержали резидента российской военной разведки.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Происшествия В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».

Общество Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».

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Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Авто Dongfeng начал продажи дешевого аналога Renault Koleos Напомним, что визуально новый Dongfeng T5 и его версия T5L сильно напоминают французский кроссовер Renault Koleos.

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Футбол Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе» Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0. «Матрасники» вышли вперед на 23-й минуте, когда Киран Триппьер выполнил подачу с фланга, а Альваро Мората точно пробил головой.

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Армия и оружие В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.