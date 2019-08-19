Экономика

К коллекторам пришли за долгамиКоммерсантъ вчера в 18:14

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Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
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В этот раз за долгами пришли к коллекторам

Gazeta.SPb01:52

Коллекторы будут платить долги

ГЛАС.RU02:03

АСВ требует 612 млн рублей с коллекторского агентства

Саминвестор00:59

К коллекторам пришли за долгами

Коммерсантъвчера в 18:14
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