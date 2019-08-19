Экономика

К коллекторам пришли за долгамиКоммерсантъ вчера в 18:14

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
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В этот раз за долгами пришли к коллекторам

Gazeta.SPb01:52

«Коммерсантъ» рассказал о судебных разбирательствах банка и коллекторов

Экономика сегодня03:08

Коллекторы будут платить долги

ГЛАС.RU02:03

АСВ требует 612 млн рублей с коллекторского агентства

Саминвестор00:59

К коллекторам пришли за долгами

Коммерсантъвчера в 18:14
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Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено вчера в 10:19
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов

Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Происшествия

Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Музыка

В США гитару Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band продали за $1,25 млн

Гитара американского музыканта Дуэйна Оллмана (1946-1971), сооснователя известной рок-группы The Allman Brothers Band, была продана на аукционе в штате Джорджия за $1,25 млн.
Обновлено в 01:35
Общество

Росавиация сделала заявление о работе «Гагарина» в непогоду

Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ публикации, согласно которым открывшийся вчера аэропорт "Гагарин" "не сможет принимать самолеты при малейшем дожде".
Обновлено в 00:17
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Авто

Chery начала продажи самой дешевой версии Chery Tiggo 5

Новинка представляет собой слегка модернизированный кроссовер Chery Tiggo 5, который до сих пор продается в России, но при этом стоит гораздо дешевле.
Обновлено в 00:42
Общество

Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму

Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Ириной Шейк

Журналисты предполагают, что, возможно, Купер отрастил усы ради новой роли.
Обновлено в 01:01
Политика

Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Кино

Собчак может сняться в фильме Богомолова

Известный режиссер Константин Богомолов сообщил о готовности снять телеведущую Ксению Собчак в своей новой картине.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Политика

ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев

Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено 16 августа в 05:46
Происшествия

В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов

В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Гаджеты

Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.
Обновлено в 02:30
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу

На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 01:39
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