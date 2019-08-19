Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.

К коллекторам пришли за долгами

Политика Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.

Экономика Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5% Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".

Музыка В США гитару Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band продали за $1,25 млн Гитара американского музыканта Дуэйна Оллмана (1946-1971), сооснователя известной рок-группы The Allman Brothers Band, была продана на аукционе в штате Джорджия за $1,25 млн.

Общество Росавиация сделала заявление о работе «Гагарина» в непогоду Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ публикации, согласно которым открывшийся вчера аэропорт "Гагарин" "не сможет принимать самолеты при малейшем дожде".

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Авто Chery начала продажи самой дешевой версии Chery Tiggo 5 Новинка представляет собой слегка модернизированный кроссовер Chery Tiggo 5, который до сих пор продается в России, но при этом стоит гораздо дешевле.

Общество Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политика Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».

Кино Собчак может сняться в фильме Богомолова Известный режиссер Константин Богомолов сообщил о готовности снять телеведущую Ксению Собчак в своей новой картине.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Политика ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.

Происшествия В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Гаджеты Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8 Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.