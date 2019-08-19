Экономика
К коллекторам пришли за долгамиКоммерсантъ вчера в 18:14
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
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Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Музыка
В США гитару Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band продали за $1,25 млн
Гитара американского музыканта Дуэйна Оллмана (1946-1971), сооснователя известной рок-группы The Allman Brothers Band, была продана на аукционе в штате Джорджия за $1,25 млн.
Обновлено в 01:35
Общество
Росавиация сделала заявление о работе «Гагарина» в непогоду
Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ публикации, согласно которым открывшийся вчера аэропорт "Гагарин" "не сможет принимать самолеты при малейшем дожде".
Обновлено в 00:17
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Авто
Chery начала продажи самой дешевой версии Chery Tiggo 5
Новинка представляет собой слегка модернизированный кроссовер Chery Tiggo 5, который до сих пор продается в России, но при этом стоит гораздо дешевле.
Обновлено в 00:42
Общество
Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму
Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Ириной Шейк
Журналисты предполагают, что, возможно, Купер отрастил усы ради новой роли.
Обновлено в 01:01
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Кино
Собчак может сняться в фильме Богомолова
Известный режиссер Константин Богомолов сообщил о готовности снять телеведущую Ксению Собчак в своей новой картине.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев
Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено 16 августа в 05:46
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Гаджеты
Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.
Обновлено в 02:30
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 01:39