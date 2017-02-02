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с чего всё началось

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов «М.Б.А. Финансы» более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.

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