Экономика
К коллекторам пришли за долгамиКоммерсантъ вчера в 18:14
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
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Экономика
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Религия
Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами
В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников.
Обновлено в 01:00
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено вчера в 03:02
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» в гостях одержала победу над «Краснодаром-2».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Авто
Американцы представили кемпер на базе Porsche 911
Специалисты ателье Kelly-Moss Road из Винконсина кемпер 911 со спальным местым крыше.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный майонез
Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 °С и не выше 18 °С. Не допускается хранение майонезов и майонезных соусов на прямом солнечном свету, - отмечает Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:10
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Футбол
Малком выбыл из строя на шесть недель и не сыграет со «Спартаком»
Обновлено вчера в 16:44
Кино
Как зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных киношедевров
В четверг, 29 августа, в 23:10 зрители канала «ТВ Центр», посмотрев новый документальный фильм «Большие деньги советского кино» узнают, как и на чем зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных шедевров.
Обновлено вчера в 17:40
Игры
Microsoft сделает «большое объявление» по поводу стратегии Age of Empires 4
Компания Microsoft на предстоящей выставке Gamescon 2019 сделает «большое объявление» по поводу четвертой части стратегии Age of Empires.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 17:35