Энергетика
Аналитики по-разному оценивают последствия, к которым может привести отказ Дохи от членства в ОПЕК. Катар намерен покинуть Организацию стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
RT на русском09:22
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Энергетика
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК
Выход Катара из ОПЕК может затруднить принятие решения о будущих объемах добычи нефти, однако для самой сделки это решение не критично.
Обновлено в 09:02
Энергетика
Экспорт газа «Газпрома» в 2019 г составит не менее 200 млрд куб м
"Газпром" ожидает в 2019 году экспорт газа не менее 200 миллиардов кубометров, на 2018 год подтверждает планы превысить этот уровень, сообщил в ходе телефонной конференции зампред правления компании Александр Медведев.
Обновлено в 08:44
Энергетика
Добыча газа в России увеличилась на 5%
Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК) сообщило, что добыча газа на территории Российской Федерации в период с января по ноябрь текущего года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 08:08
Энергетика
Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн
Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).
Обновлено в 08:08
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2%
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Япония возобновляет импорт нефти из Ирана
В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана, сообщил президент Японской нефтяной компании Такаши Цукока.
Обновлено в 09:25
Энергетика
Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США
"Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.
Обновлено в 06:58
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи
Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 05:11
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии
Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году
Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.
Обновлено в 05:30
Энергетика
За 10 месяцев добыча в ХМАО выросла на полмиллиона тонн
Рост добычи в Югре связан в первую очередь с прошлогодним 17%-ным увеличением объемов эксплуатационного бурения За 10 месяцев 2018 г. в ХМАО было добыто примерно на 0,5 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2017 г. Это признак стабилизации добычи в регионе, которая за последние 9 лет снизилась здесь на 40 млн тонн, или 15%.
Обновлено в 02:00