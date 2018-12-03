Аналитики по-разному оценивают последствия, к которым может привести отказ Дохи от членства в ОПЕК. Катар намерен покинуть Организацию стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.

К каким последствиям может привести выход Катара из ОПЕК

Энергетика Энергетика В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК Выход Катара из ОПЕК может затруднить принятие решения о будущих объемах добычи нефти, однако для самой сделки это решение не критично.

Энергетика Энергетика Экспорт газа «Газпрома» в 2019 г составит не менее 200 млрд куб м "Газпром" ожидает в 2019 году экспорт газа не менее 200 миллиардов кубометров, на 2018 год подтверждает планы превысить этот уровень, сообщил в ходе телефонной конференции зампред правления компании Александр Медведев.

Энергетика Энергетика Добыча газа в России увеличилась на 5% Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК) сообщило, что добыча газа на территории Российской Федерации в период с января по ноябрь текущего года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Энергетика Энергетика Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).

Энергетика Энергетика Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2% Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Энергетика Энергетика Япония возобновляет импорт нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана, сообщил президент Японской нефтяной компании Такаши Цукока.

Энергетика Энергетика Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США "Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.

Энергетика Энергетика «Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020 В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.

Энергетика Энергетика Предпосылки для Рождественского ралли созданы Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.

Энергетика Энергетика Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Энергетика Энергетика Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.

Энергетика Энергетика Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.

Энергетика Энергетика Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.