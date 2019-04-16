К июню банки могут ввести комиссии за быстрые платежиАБН 05:58

Банки, участвующие в системе быстрых платежей ЦБ, могут ввести комиссию за переводы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере. Сейчас банки не взимают дополнительную плату за быстрые платежи, но уже планируют ввести комиссию в ближайшие месяцы.

К июню банки могут ввести комиссии за быстрые платежи

Авто Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.

Шоу-бизнес Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Общество Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.

Экономика Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Экономика Часть россиян могут освободить от НДФЛ Граждан России с низкой заработной платой могут освободить от выплат НДФЛ (налога на доходы физических лиц), сообщают «Известия» со ссылкой на комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Происшествия В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Наука Сверхбыстрая электронная камера засняла разрыв молекулы в высоком разрешении Исследователи из SLAC засняли разрыв молекулы 1,3-циклогексадиена с пространственным разрешением около 0,2 нанометра и временным разрешением порядка ста фемтосекунд.

Политика Чалый назвал губернатора Севастополя лидером преступной группировки Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.

Авто Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.

Общество Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Шоу-бизнес Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.