Экономика
К июню банки могут ввести комиссии за быстрые платежиАБН 05:58
Банки, участвующие в системе быстрых платежей ЦБ, могут ввести комиссию за переводы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере. Сейчас банки не взимают дополнительную плату за быстрые платежи, но уже планируют ввести комиссию в ближайшие месяцы.
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Авто
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Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
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Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
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Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
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Экономика
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Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
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Политика
Чалый назвал губернатора Севастополя лидером преступной группировки
Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.
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Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео
На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.
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Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
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Путин потребовал скорее завершить строительство «Восточного»
Обновлено в 07:11
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
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Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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