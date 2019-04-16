Экономика

К июню банки могут ввести комиссии за быстрые платежиАБН 05:58

Банки, участвующие в системе быстрых платежей ЦБ, могут ввести комиссию за переводы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере. Сейчас банки не взимают дополнительную плату за быстрые платежи, но уже планируют ввести комиссию в ближайшие месяцы.
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К июню банки могут ввести комиссии за быстрые платежи

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