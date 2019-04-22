Недвижимость
К гражданской ипотеке приравняют военнуюСоловей.инфо 05:34
Правила получения военной ипотеки меняет Минобороны. Для солдат-контрактников и офицеров, участвующих в долевом строительстве, создадут специальные эскроу-счета. Банки станут гарантом того, что деньги не сгорят из-за недобросовестных застройщиков.
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз
Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп снова посетит Великобританию в июне
Обновлено вчера в 22:28
Технологии
Для Anthem вышло крупное обновление: теперь экипировку можно менять во время миссии
Игроки могут загрузить Кузню посреди миссий, крепостей и исследования открытого мира, поэтому для смены экипировки теперь не надо возвращаться в Форт Тарсис.
Обновлено в 12:18
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Максима Галкина
Обновлено в 05:16
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
В Приморье задержали четырех джихадистов
У джихадистов изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские материалы "Исламского государства"*.
Обновлено в 10:44