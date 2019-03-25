Политика
К границе США направился новый караван мигрантовЭкономика сегодня 00:00
Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США. Сообщается, что в составе каравана движется около 1,2 тыс. человек.
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Происшествия
В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием
В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Общество
В Москве построили и реконструировали 110 медучреждений
В Москве с 2010 года построено и реконструировано 110 различных объектов здравоохранения, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Авто
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу
11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Гаджеты
Подписка на видеосервис Apple может составить всего десять долларов
Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
Обновлено в 04:33
Политика
Советский разведчик рассказал, кто мог убить Рудольфа Гесса
В интервью РИА Новости Георгий Санников рассказал, что не верит в официальную версию полета Гесса.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:02
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки
Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.
Обновлено в 04:26
Общество
Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора
Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин
Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Дацюк работает в общей группе перед серией с ЦСКА
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк работает в общей группе перед началом серии полуфинала плей-офф КХЛ против московского ЦСКА.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Технологии
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Общество
Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее
Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Мужчина размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Обновлено в 01:40