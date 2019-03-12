Армия и оружие

У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик СШАLenta.ru вчера в 14:51

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики. Об этом сообщает сервис мониторинга полетов PlaneRadar в своем Twitter-аккаунте. По данным этого ресурса, самолет сымитировал бомбардировку Балтийского флота.
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Очередной полет у российской границы осуществил американский бомбардировщик

Вести.Ruвчера в 19:35

У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США

Lenta.ruвчера в 14:51

Минобороны рассказало о полёте бомбардировщика США над Балтикой

News.ruвчера в 16:50

Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границе России

Комсомольская правдавчера в 16:23

Минобороны прокомментировало американский самолет у границы России

Телеканал 360°вчера в 18:22

Бомбардировщик США B-52 пролетел у границ России

Московский Комсомолецвчера в 10:38

Стратегический бомбардировщик США B-52 пролетел у границ РФ

Интерфаксвчера в 10:13
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Общество

Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

National Interest заявил о победе России в санкционной войне

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В Новой Зеландии полиция оцепила больницу, сообщают СМИ

Больница города Хейстингс новозеландского острова Северный оцеплена полицией в связи с угрозой, характер которой не уточняется, сообщает местная радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на заявление представителя полиции.
Обновлено в 00:32
Политика

Беглый депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко

Эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам, пишет "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора в Ираке

Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора на водоочистительной станции в иракском городе Эль-Кут на востоке страны.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта

Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Обновлено в 00:55
Автоспорт

Гран-при Австралии. Квят занял восьмое место в третьей практике

Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso показал восьмой результат в третьей практике.
Обновлено в 00:22
Политика

Telegraph: консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit

Ранее сообщалось, что половина британцев хотят отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования по ее сделке с ЕС.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Reuters: Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолета 737 MAX в течении 7–10 дней, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье

Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами

Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

СМИ сообщили о планах Thomas Cook купить туроператора «Библио-глобус»

Британская туристическая компания Thomas Cook ведет переговоры о покупке российского туроператора «Библио-глобус», сообщает турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 00:45
Политика

Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»

Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России

Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Федор Смолов описал Россию в трех словах

Обновлено вчера в 12:04
Интернет

«Яндекс» запустит собственную социальную сеть

«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

На Украине предложили взыскать с России деньги за «земли Юрия Долгорукого»

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne прокомментировал слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина, предложившего подсчитать убытки от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 10:23
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Гильдия пекарей предупредила о возможном подорожании хлеба

Средний цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов по итогам текущего года могут подорожать на 5-6%, предупредили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
Обновлено в 00:54
Кино

Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера «Стражей Галактики 3»

Напомним, Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей "Стражей Галактики", был уволен руководством Disney под громкий хор возмущенных поклонников и соратников в июле прошлого года, после того как недоброжелатели раскопали его старые твиты с неуместными шутками.
Обновлено вчера в 15:25
Космос

Беспилотный корабль Starliner запустят к МКС в конце апреля

Обновлено 14 марта в 23:33
Финансы

Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года

Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Двое детей погибли в результате пожара в Красноярском крае

Двое малолетних детей погибли в результате пожара в деревне Бобровка Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

После атаки в Новой Зеландии задержали невиновного

После нападений в мечетях новозеландского города Крайстчерч правоохранители задержали четырех человек, один из которых оказался непричастен к атакам и пытался помочь полиции, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Обновлено вчера в 22:39
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