Происшествия
К экстренной посадке в Жуковском готовится самолет МЧСВести Подмосковья 03:44
Транспортный самолет МЧС Ил-76 в ближайшие два часа готовится совершить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковском. Об этом сообщает РИА «Новости». Утром самолёт вылетел в Иркутск, через некоторое время у него сработал датчик неисправности гидравлической системы.
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