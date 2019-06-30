К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армиюКапитал страны 14:41

Глава России Владимир Путин распорядился задействовать армию, если это будет необходимо, для борьбы с наводнением в Иркутской области. Это решение было принято в Братске после ночного совещания, посвященного ликвидации последствий катаклизма.

К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армию

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Происшествия Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Политика Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.

Кино Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.

Экономика Почему дотационные регионы не справляются с безработицей Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Футбол Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки В плей-офф турнира с первого места вышла команда Мадагаскара с семью очками.

Экономика Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.

Происшествия В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Гаджеты Япония ограничит экспорт сырья для полупроводников в Южную Корею — СМИ Правительство Японии планирует ограничить поставки в Южную Корею химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности.

Политика Умер бывший президент Черногории Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Спорт ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.