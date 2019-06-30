Политика
К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армиюКапитал страны 14:41
Глава России Владимир Путин распорядился задействовать армию, если это будет необходимо, для борьбы с наводнением в Иркутской области. Это решение было принято в Братске после ночного совещания, посвященного ликвидации последствий катаклизма.
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