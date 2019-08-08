В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.

с чего всё началось

В Россию впервые приплыл сельдяной король. Сельдяного короля, являющегося в принципе очень редкой рыбой, впервые повстречали в российских водах. Неожиданную находку сделали жители Приморья.

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