Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной корольЮжный Федеральный вчера в 09:38
В Россию впервые приплыл сельдяной король. Сельдяного короля, являющегося в принципе очень редкой рыбой, впервые повстречали в российских водах. Неожиданную находку сделали жители Приморья.
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с чего всё началось
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.РИА Новостивчера в 06:30
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Политика
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
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Происшествия
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Политика
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Общество
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Шоу-бизнес
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Политика
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Авто
Bentley воссоздала давно потерянную модель Corniche
Ателье Mulliner, являющееся собственным подразделением Bentley, добросовестно воссоздала уникальный седан Corniche 1939 года, спустя 80 лет после того, как единственный образец был разрушен.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Кроссовер Mazda CX-5 попал в топ-25 российских бестселлеров
Обновлено в 08:36
Спорт
Кузнецов завоевал золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Россиянин Евгений Кузнецов завоевал золото чемпионата Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
Обновлено в 13:09
Финансы
Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара
В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
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Алла Пугачева показала поклонникам младшую дочь в купальнике от российского дизайнера.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком
Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.
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Футбол
Малком рассказал об отношениях с Дзюбой
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Общество
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Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек
Обновлено в 09:39
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Политика
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«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:42
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
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Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
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Электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи»
Вечером 9 августа электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
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