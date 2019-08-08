Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной корольРИА Новости 06:30
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Происшествия
Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации
Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.
Обновлено в 07:35
Космос
Создан робот, который будет искать следы внеземной жизни
Обновлено 05 августа в 17:46
Политика
Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
Обновлено вчера в 10:14
Космос
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО
Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Пятом элементе" Люка Бессона, ждет свою третью девочку.
Обновлено в 07:42
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Наука
На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды
Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено в 06:00
Кино
Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:17
Политика
На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Спорт
Virtus.pro показала форму с пандой для The International 2019
Обновлено в 04:50
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Министр транспорта Сирии проверил работу международного аэропорта Дамаска
Обновлено в 07:56
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Устинья Малинина опубликовала трогательный кадр с братом
Дочь известного российского певца Александра Малинина поделилась с подписчиками трогательным кадром с братом-близнецом Фролом.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов
44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.
Обновлено в 05:33
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Политика
Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября
Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября в Анкаре, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:09