Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной корольРИА Новости 06:30

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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В России впервые выловили «предвестника цунами»

Lenta.ru07:40

Предвестник цунами: сельдяной король впервые приплыл в Приморский край

КП - Владивосток02:30

В Сети обсуждают видео с выплывшим к берегам РФ сельдяным королем

РЕН ТВ07:36

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

РИА Новости06:30

У берегов России нашли сельдяного короля

Известия06:30

Морское чудо у берегов Приморья: опасна ли встреча с сельдяным королем

ВЕСТИ: Приморье05:33

«Когда плывет, кажется, какое-то чудовище». В России впервые встретили сельдяного короля, предсказывающего цунами

Фонтанка.Ру07:04
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Происшествия

Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации

Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Обновлено в 07:24
Космос

Создан робот, который будет искать следы внеземной жизни

Обновлено 05 августа в 17:46
Политика

Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Политика

Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае

Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Общество

В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес

Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
Обновлено вчера в 10:14
Космос

Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО

Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Пятом элементе" Люка Бессона, ждет свою третью девочку.
Обновлено в 07:42
Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Наука

На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды

Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено в 06:00
Кино

Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами

Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Футбол

Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:17
Политика

На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена

Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика

В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Спорт

Virtus.pro показала форму с пандой для The International 2019

Обновлено в 04:50
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Министр транспорта Сирии проверил работу международного аэропорта Дамаска

Обновлено в 07:56
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Устинья Малинина опубликовала трогательный кадр с братом

Дочь известного российского певца Александра Малинина поделилась с подписчиками трогательным кадром с братом-близнецом Фролом.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов

44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.
Обновлено в 05:33
Политика

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Политика

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября

Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии запланирован на 11 сентября в Анкаре, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:09
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