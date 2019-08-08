Общество

В России впервые замечен сельдяной корольРоссийская газета 09:05

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье редкую глубоководную ремень-рыбу, которая ранее в России не встречалась. Речь идет о рыбе, известной как сельдяной король из-за спинного плавника, похожего на корону. Такое название ей дали норвежские рыбаки.
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