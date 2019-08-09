Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаИзвестия вчера в 23:19

Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA. Его размеры превышают габариты пирамиды Хеопса и составляют 160 м в диаметре.
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с чего всё началось
По данным
 Лаборатории реактивного движения NASA, небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 7,32 миллиона километров со скоростью 16 700 километров в час.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:10, Вашингтон
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