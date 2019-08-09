с чего всё началось

Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA. Его размеры превышают габариты пирамиды Хеопса и составляют 160 м в диаметре.

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

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