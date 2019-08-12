Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости вчера в 22:31
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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Происшествия
Отчим убил двухлетнюю девочку в Приморье
Подозреваемым в причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти ребёнка в Ханкайском районе Приморья стал 21-летний отчим девочки.
Обновлено в 21:06
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Политика
Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин прибыл на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки", на мотоцикле "Урал".
Обновлено 10 августа в 11:59
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Технологии
«Ленэнерго» запустило мобильное приложение для подключения к сетям
В понедельник, 12 августа, ПАО «Россети Ленэнерго» представила мобильное приложение, с помощью которого клиенты могут подать заявку на подключение к сетевому комплексу.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:11
Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
Обновлено в 20:14
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Футбол
Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
Обновлено в 20:41
Общество
Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Рязанской области, в лагере за лето успели отдохнуть 468 детей.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы едва не сожгли пятилетнюю девочку
В Новокузнецке две девочки баловались с зажигалкой и случайно подожгли на ней платье.В Новокузнецке две девочки чуть не сожгли свою маленькую подругу.
Обновлено в 01:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено в 16:03
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Общество
Петербург стал городом с самыми заядлыми грибниками
Показателем в 1% отличились волнушки, сморчки и моховики. По данным ВЦИОМ, в Петербурге и Москве проживают самые заядлые грибники (47%).
Обновлено в 20:53