Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Недвижимость В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.

Происшествия В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире.

Наука Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Происшествия Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Армия и оружие Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Политика У главы МИД Германии опять сломался самолет Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Космос В России предложили создать новый космический скафандр Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Транспорт Более 3 млн поездок совершили москвичи на арендованных велосипедах Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона.

Политика РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70% Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Авто В Сети вспомнили об уникальном внедорожнике «Кентавр» на базе «Нивы» В основу трехдверного внедорожника «Кентавр-2160» легло шасси «Нивы», но с удлиненной до 2,4 метров колесной базой.

Армия и оружие Турция назвала дату поставки второй партии С-400 Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире одного из местных телеканалов сделал заявление, что вторую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Москва поставит Анкаре в августе-сентябре 2019 года.

Футбол Капитан «Порту» может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром» Капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».