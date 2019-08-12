Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости 11 августа в 22:31

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

«Роскосмос» не увидел опасности в приближающемся к Земле астероиде

РБКвчера в 14:39

Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида

РИА Новостивчера в 03:38

Приближающийся к Земле астероид не опасен — Роскосмос

Телеканал 360°вчера в 14:08

Астроном оценил опасность летящего в сторону Земли астероида

Известиявчера в 06:33

Астроном сравнил приближающийся к Земле астероид с челябинским метеоритом

URA.Ruвчера в 02:09

Ученый РАН рассказал подробности о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ruвчера в 06:54

К Земле приближается гигантский астероид 2019 OU1

RT на русскомвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Недвижимость

В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии

Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Здоровье

В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире.
Обновлено вчера в 14:01
Наука

Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые

Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Росрыболовство ужесточит правила любительской рыбалки

Обновлено 11 августа в 04:59
Армия и оружие

Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

У главы МИД Германии опять сломался самолет

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Космос

В России предложили создать новый космический скафандр

Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт

Более 3 млн поездок совершили москвичи на арендованных велосипедах

Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона.
Обновлено в 00:41
Политика

Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:37
Политика

РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 11:55
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Авто

В Сети вспомнили об уникальном внедорожнике «Кентавр» на базе «Нивы»

В основу трехдверного внедорожника «Кентавр-2160» легло шасси «Нивы», но с удлиненной до 2,4 метров колесной базой.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Турция назвала дату поставки второй партии С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире одного из местных телеканалов сделал заявление, что вторую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Москва поставит Анкаре в августе-сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол

Капитан «Порту» может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром»

Капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Обновлено вчера в 05:58
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное