Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости 11 августа в 22:31
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Читать в источнике
Оценить473
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Недвижимость
В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии
Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире.
Обновлено вчера в 14:01
Наука
Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые
Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Росрыболовство ужесточит правила любительской рыбалки
Обновлено 11 августа в 04:59
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Более 3 млн поездок совершили москвичи на арендованных велосипедах
Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона.
Обновлено в 00:41
Политика
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
Обновлено в 01:37
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Авто
В Сети вспомнили об уникальном внедорожнике «Кентавр» на базе «Нивы»
В основу трехдверного внедорожника «Кентавр-2160» легло шасси «Нивы», но с удлиненной до 2,4 метров колесной базой.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Турция назвала дату поставки второй партии С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире одного из местных телеканалов сделал заявление, что вторую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Москва поставит Анкаре в августе-сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
Капитан «Порту» может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром»
Капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11