Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости вчера в 22:31
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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Происшествия
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Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение.
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Обновлено вчера в 13:02
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
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Энергетика
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Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
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Происшествия
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Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
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В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
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Обновлено в 02:02
Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск»
19 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море, унесшая жизни 118 членов экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
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Свалку уголовных дел нашли на Урале
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Обновлено вчера в 21:10
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Капитан "Порту" Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара".
Обновлено в 02:45
Происшествия
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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29