Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости вчера в 22:31

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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Учёный рассказал подробности сближения астероида с Землёй

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Астроном сравнил приближающийся к Земле астероид с челябинским метеоритом

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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

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Астроном назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

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К Земле летит астроид размером с пирамиду Хеопса

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Астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле. Он поможет человечеству спастись

Телеканал 360°04:52
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Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
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Футболист Евгений Алдонин решил отсудить у МВД 47,3 млн рублей

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Армия и оружие

DARPA испытывает рой автономных дронов

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) экспериментирует с использованием роя автономных дронов и наземных роботов для оказания помощи в военных миссиях.
Обновлено 10 августа в 09:05
Происшествия

В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Политика

Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия

Обновлено в 05:37
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:18
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Экономика

Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов NASA

Максимальный доход астронавтов в NASA составляет $155 тысяч в год.
Обновлено в 02:27
Гаджеты

Миллионы бюджетных Android-смартфонов продаются с вирусами

По словам экспертов, пострадали миллионы смартфонов. Точное число — около 10 миллионов.
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт

На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию

Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Полярном вспоминают погибших подводников на АПЛ «Курск»

Во время учений на борту «Курска» произошёл взрыв. Лодка легла на грунт на глубине 108 метров. Внутри находилось 118 членов экипажа.
Обновлено в 04:26
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Экономика

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Культура

В России запустили серию подкастов «Понимающие Путина» для иностранцев

Национальный продюсерский центр «Сеть» разработал серию подкастов «Understanding Putin» («Понимающие Путина») о современной России, ее новых реалиях, символах и мемах для иностранцев, изучающих русский язык.
Обновлено в 03:10
Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу

В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Общество

Определены регионы России с самым большим числом семей среднего класса

Стали известны российские регионы с самой большой долей семей из среднего класса.
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Игры

GRID 2 исчезла из цифровых магазинов

Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
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В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки

В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
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