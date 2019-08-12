Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду ХеопсаРИА Новости вчера в 22:31
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
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с чего всё началось
“Потенциально опасный” астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле, об этом свидетельствуют данные NASA.РИА Новостивчера в 22:31
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Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
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