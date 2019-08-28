Космос
РБКNASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
В августе NASA предупреждалоо приближении к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса. Согласно данным агентства, диаметр астероида составляет 160 м. В марте агентство сообщало о приближении к Земле крупного астероида EA2.
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Финмаркет 08:38
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600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
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Общество
Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания
В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.
Интерфакс - Россия вчера в 20:07
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Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
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Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
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В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
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Диетологи разрешили есть фастфуд во время диеты
iReactor 21:31
Космос
РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.
ТАСС вчера в 08:20
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Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru 16:00
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Политика
Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада
Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета 18:42
Общество
Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике
Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.
Lenta.ru 19:23
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Общество
СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе
Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы.
РИА Новости 20:41
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
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Экономика
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МонаВиста вчера в 23:43
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известия 18:17
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС
«В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:36
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 22:11
Кино
В Marvel появится первый супергерой-гей
Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
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Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
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Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru 20:58
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК 19:39
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
РИА Новости 16:18
Культура
Безруков задумался о театральном фестивале на Кавказе
Российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков предложил провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, который стал бы аналогом фестиваля «Фабрика Станиславского», устраиваемого театром в Москве и Подмосковье.
Это Кавказ 13:00
Космос
Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»
Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20