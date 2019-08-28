Космос

Газета.RuГазета.RuК Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
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Как сообщает
 американское космическое агентство NASA, 14 сентября к нашей планете на минимальное расстояние приблизится астероид 2000QW7 диаметром от 290 до 650 метров.
Версия-Саратов02:29

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