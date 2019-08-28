с чего всё началось

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

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