Политика

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитетРБК вчера в 21:37

Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook. Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
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Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск

Life.ruвчера в 15:13

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет

РБКвчера в 21:37

Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде

Комсомольская правдавчера в 15:55

Украинцы взбесились из-за прошлого главы администрации Зеленского

РЕН ТВвчера в 22:51

Общественный люстрационный комитет подал иск к Владимиру Зеленскому

Эхо Москвывчера в 14:02

Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

РИА Новостивчера в 14:00

Люстрационный комитет подал иск к Зеленскому с требованием уволить главу его администрации

ТАССвчера в 13:54
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Музыка

Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 22:39
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз

Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше

Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие

View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Политика

Трамп прибыл в Японию с визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Обновлено в 01:41
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил женщину и погиб сам

Обновлено в 01:55
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

В продажу вышла ограниченная спортивная версия Suzuki Vitara Brezza. Новинку уже можно приобрести у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Американский военный вертолет совершил жесткую посадку в Афганистане

Обновлено в 07:23
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Игры

Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare

Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей

Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение с 2020 года проводить чемпионаты мира на узких площадках.
Обновлено в 06:35
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Общество

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Футбол

Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»

Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест

Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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