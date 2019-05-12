Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитетРБК вчера в 21:37
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook. Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
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Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск
Life.ruвчера в 15:13
Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде
Комсомольская правдавчера в 15:55
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Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 22:39
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше
Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие
View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Политика
Трамп прибыл в Японию с визитом
Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено в 03:40
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza
В продажу вышла ограниченная спортивная версия Suzuki Vitara Brezza. Новинку уже можно приобрести у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Игры
Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare
Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей
Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение с 2020 года проводить чемпионаты мира на узких площадках.
Обновлено в 06:35
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Футбол
Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»
Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17