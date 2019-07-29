Футбол
Карапузов станет одноклубником Черышева в «Валенсии»Советский спорт вчера в 12:59
Предполагается, что Карапузов в предстоящем сезоне будет выступать за молодежный состав Валенсии, однако контракт подпишет с главной командой. Таким образом, он может стать одноклубником Дениса Черышева, которого летучие мыши выкупили этим летом у Вильярреала.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
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Обновлено в 03:50
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В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
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Девушка оказалась в реанимации после тысячи приседаний
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