МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Речь идет о специальном изделии «средство ограничения подвижности (наручники) модели "Браслеты оперативные специальные" (БОС)».

К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»

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