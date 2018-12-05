Экономика
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»Lenta.ru04:31
МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Речь идет о специальном изделии «средство ограничения подвижности (наручники) модели "Браслеты оперативные специальные" (БОС)».
Lenta.ru04:31
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 12:36
Экономика
Bloomberg назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году
Аналитики Blomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и колебание цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 г. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Обновлено в 12:38
Энергетика
«Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность
«Газпром» 5 декабря запустил третью очередь Бованенковского месторождения, одного из крупнейших месторождений, разрабатываемых компанией.
Обновлено в 12:23
Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
Еврокомиссия призвала активнее использовать евро в стратегических секторах экономики, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 12:32
Экономика
Вадим Беляев и ФК «Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 12:29
Экономика
Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан
Минфин в целом поддерживает идею Центробанка предоставлять заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, однако обращает внимание и на возможные издержки такой инициативы.
Обновлено в 10:32
Экономика
Палладий стал дороже золота впервые за 16 лет
Впервые за 16 лет палладий (Pd), используемый в качестве катализатора на автомобилях, превысил цену золота и занял четвертое место среди драгоценных металлов, передает Bloomberg.
Обновлено в 12:17
Экономика
Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%
Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 12:40
Экономика
Правительство Москвы утвердило новые тарифы ЖКХ на 2019 год
Правительство столицы утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба департамента экономической политики.
Обновлено в 12:32
Экономика
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правительство РФ в очередной раз не согласовало сделку по продаже Schlumberger блокпакета крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company.
Обновлено в 12:33
Экономика
Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).
Обновлено в 10:51
Экономика
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ.
Обновлено в 12:05
Экономика
Госдума поддержала запрет уличных табло с курсами валют
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий размещать на улице информационные табло с курсами иностранных валют, передает RNS.
Обновлено в 12:19
Экономика
ЦБ почти в два раза сократил число сотрудников банковского надзора
В результате централизации банковского надзора Центробанк уволил около 45% сотрудников данного профиля, сократив их количество до менее чем одной тысячи человек, рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Российской газете».
Обновлено в 11:48
Экономика
Два новых российских атомных ледокола обойдутся в 100 млрд рублей
Строительство двух новых атомных ледоколов проекта 22220 оценивается примерно в 100 млрд рублей, пишет ТАСС в среду, 5 декабря.
Обновлено в 11:51