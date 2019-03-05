К Кокорину в СИЗО пустят врачей «Зенита»Инфо24 вчера в 13:48

В СИЗО к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину допустят врачей футбольного клуба. На этом настаивал сам футболист.

К Кокорину в СИЗО пустят врачей «Зенита»

Общество Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.

Происшествия Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова переведена в колонию Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию в связи с нарушениями условий отбывания наказания.

Происшествия В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.

Происшествия В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.

Авто В Женеве представили новый гиперкар Koenigsegg Jesko Шведская компания Koenigsegg представила на автосалоне в Женеве преемника модели Agera RS - гиперкар Jesko, который был назван так в честь отца главы марки, Йеско фон Кенигсегга.

Общество Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек Обновлено в 09:36 Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.

Музыка Группа The Prodigy отменила все концерты Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.

Экономика Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4% Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.

Спорт Россияне сражаются за медали Универсиады в лыжном спринте На Универсиаде в Красноярске проходят финалы спринтерских гонок свободным стилем.

Происшествия Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку В Приморском крае водитель такси облил зеленкой пассажира, который, как утверждает таксист, не оплатил поездку.

Политика На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

Общество Резкое похолодание ожидается в Москве к вечеру среды Снег с дождем, сильный порывистый ветер и похолодание до 7 градусов мороза к вечеру ожидается в Москве 6 марта, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Общество Названа лучшая шоколадная паста В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».

Футбол «Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".

Армия и оружие В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.

Общество Алкогольный регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение Росалкогольрегулирование выдало предостережение «Яндекс.Маркету» о недопустимости нарушения закона, предполагающего запрет дистанционной продажи алкоголя.