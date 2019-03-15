Футбол
К Каррере приставят охрану на матче «Спартак» — «Зенит»Рамблер 07:40
К экс-тренеру «Спартака» Массимо Каррере приставят охрану на игре московского клуба с «Зенитом», которая состоится 17 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Каррера недавно прилетел в Москву и получил предложение от руководства «Спартака» посмотреть игру в президентской ложе.
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Представитель Карреры опроверг информацию об охране тренера во время матча «Спартак» – «Зенит»
Спорт БИЗНЕС Online10:27
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
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