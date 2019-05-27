Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателейСаминвестор 02:11
В апреле ООО «Московский», оператор одноимённого торгового центра в Самаре, потребовало от «Ашан» 2,5 млрд рублей. Рассмотрение иска отложено до 5 июня 2019 года. Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
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Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
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