Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателейСаминвестор 02:11

В апреле ООО «Московский», оператор одноимённого торгового центра в Самаре, потребовало от «Ашан» 2,5 млрд рублей. Рассмотрение иска отложено до 5 июня 2019 года. Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
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News.ruвчера в 20:57

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Коммерсантъ Самара23 мая в 17:00
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Фильм «Аладдин» возглавил российский прокат по итогам выходных.
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В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

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Обновлено в 04:10
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Было обнаружено, что оно вызвано употреблением домашнего чая с корнем солодки.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
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Милнер может летом перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает Le Parisien.
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В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

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Предварительные итоги расследования причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) будут обнародованы в середине лета.
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