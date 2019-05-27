Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателейСаминвестор 02:11
В апреле ООО «Московский», оператор одноимённого торгового центра в Самаре, потребовало от «Ашан» 2,5 млрд рублей. Рассмотрение иска отложено до 5 июня 2019 года. Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
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с чего всё началось
АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.Коммерсантъвчера в 18:18
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Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
Деловой квартал (Екатеринбург)00:54
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Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
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Обновлено в 01:23
Экономика
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"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной
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Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Происшествия
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В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Авто
Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler
В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия
В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Культура
Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону
Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Общество
В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение
Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Наука
Китайцы показали самый быстрый маглев в мире
Китайская корпорация CRRC представила прототип поезда на магнитной подушке, который после введения в строй станет самым быстрым маглевом в мире.
Обновлено в 05:37
Общество
В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х
На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Перес чуть не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что на Гран-при Монако чуть не сбил двух маршалов.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Религия
Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
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Шнуров написал стих про строительство трех храмов в сутки
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
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Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все девять финалистов
После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
Обновлено 25 мая в 02:02
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
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Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37