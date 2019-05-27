К «Ашан» потянулись иски от арендодателейСаминвестор 02:11

АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.

с чего всё началось

В апреле ООО «Московский», оператор одноимённого торгового центра в Самаре, потребовало от «Ашан» 2,5 млрд рублей. Рассмотрение иска отложено до 5 июня 2019 года. Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

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