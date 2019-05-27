Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателейСаминвестор 02:11

В апреле ООО «Московский», оператор одноимённого торгового центра в Самаре, потребовало от «Ашан» 2,5 млрд рублей. Рассмотрение иска отложено до 5 июня 2019 года. Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
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с чего всё началось

В Auchan зачастили арендодатели

АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж

Деловой квартал (Екатеринбург)00:54

СМИ сообщили о возможном уходе «Ашана» из России

ДЕЛА.ru02:26

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Саминвестор02:11

ТЦ «Авиапарк» требует от «Ашана» 110 млн рублей

Моллы.Ru02:03

Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

Реальное время02:34

«Ашан» может уйти из России

News.ruвчера в 20:57

В Auchan зачастили арендодатели

Коммерсантъвчера в 18:18
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Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной

Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Авто

Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler

В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия

В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Культура

Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Общество

В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение

Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Наука

Китайцы показали самый быстрый маглев в мире

Китайская корпорация CRRC представила прототип поезда на магнитной подушке, который после введения в строй станет самым быстрым маглевом в мире.
Обновлено в 05:37
Общество

В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х

На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».
Обновлено в 03:32
Происшествия

Перес чуть не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что на Гран-при Монако чуть не сбил двух маршалов.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Религия

Шнуров написал стих про строительство трех храмов в сутки

Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Здоровье

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте

День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все девять финалистов

После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
Обновлено 25 мая в 02:02
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
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Авиапарк
Торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве на Ходынском поле. Общая площадь составляет 390 000 м², торговая площадь - 230 000 м², что делает его крупнейшим в Европе по арендопригодной площади.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Auchan
Французская компания
Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье».
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