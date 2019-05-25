Экономика

К 2024 году СКФО увеличит экспорт сельхозпродукции в 3,5 разаADVIS.ru 24 мая в 09:58

Основными экспортными позициями округа являются зерно, мясомолочная и готовая пищевая продукция. За первые 4 месяца 2019 года объем поставок сельхозпродукции и продовольствия из СКФО за рубеж составил 108 млн долларов.
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Александр Матовников
По итогам 2018 года внешнеторговое сальдо СКФО по сельскохозяйственной продукции было положительным и составило $214,8 млн. На экспорт мы, в основном, поставляли мясо птицы, пшеницу, кукурузу, баранину.
— Александр МатовниковТАСС 24 мая в 07:42

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К 2024 году СКФО увеличит экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза

ADVIS.ru24 мая в 09:58
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