К 2020 году доходы россиян вырастут на 2,9%Ореанда-Новости вчера в 17:18

Примечательно, что ранее свой прогноз сделало Минэкономразвития. Там подсчитали, что доходы россиян к 2020 году вырастут только на 1,5%.

К 2020 году доходы россиян вырастут на 2,9%

Игры Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет RiME С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.

Энергетика Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Происшествия СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке «Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.

Авто Lexus отзывает сотни автомобилей в России Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Политика Зеленский станет президентом 20 мая 16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.

Политика Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.

Армия и оружие Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Гаджеты Почти половина онлайн-продаж смартфонов принадлежит Xiaomi Доминирует на рынке Xiaomi — компании принадлежит почти половина продаж.

Наука Назван фактор, повышающий риск развития рака Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Кино Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.

Наука Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.

Экономика АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.

Политика Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Космос Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.

Политика Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.

Происшествия В Рязанской области поймали автомобильных мошенников В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.

Наука Ученый заявил о невозможности расшифровки «манускрипта Войнича» По словам российского ученого, узнать содержание рукописи не представляется возможным ввиду того, что отсутствует какая-либо информация о языке, на котором написан манускрипт.