КС уточнил основания для отказа в проведении митинговКоммерсантъ 05:36

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

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