Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митинговКоммерсантъ 05:36
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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Футбол
Китайский клуб предложил контракт Бенитесу
По информации британского таблоида The Sun, клуб «Далянь Ифан» предложил 59-летнему специалисту контракт с годовой зарплатой 13,5 миллиона евро.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено вчера в 05:06
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Сын Алибасова забрал отца из больницы
Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Космос
Телескоп «Спектр-Р» превзошел ожидания ученых
Обновлено в 05:32
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке
Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
Обновлено в 06:08
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
«Эльдорадо» запустила собственный бренд бюджетных ТВ
Сеть магазинов «Эльдорадо» начала продажу техники под собственным брендом Hi, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:40
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика
Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный
Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:11
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Экономика
Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года.
Обновлено в 01:44
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе
Система может применяться в том числе и для борьбы с баллистическими ракетами всех типов.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Лазарев наглядно показал, как относится к грязным слухам о себе
Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на песенном конкурсе Евровидение, с помощью фотографии продемонстрировал, как относится к слухам о себе, пишут "Дни.ру".
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Шойгу призвал выработать новую теорию ведения войн
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил, что сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 05:40