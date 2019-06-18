Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митинговКоммерсантъ 05:36

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

РБК05:36

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

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КС запретил власти перекладывать на организаторов митингов заботу о безопасности

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КС запретил органам власти отказывать в митинге

Эхо Москвы06:32

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РИА Новости04:30

КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах

Интерфакс04:18

КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности

ТАСС04:16
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