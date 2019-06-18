Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митинговКоммерсантъ 05:36
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в РФ раскупили за 4 часа
Лимитированная партия Toyota Supra была раскуплена в РФ всего за 4 часа.
Обновлено в 09:25
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Германии заявили о неопределенности политики по Украине
Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Авто
Назвали цены на обновленный Subaru Outback для России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
По данным опроса, в Раду могут пройти пять партий
Пять политических сил прошли бы в Верховную раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, наиболее популярны "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Оппозиционная платформа – За жизнь", свидетельствуют данные исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Наталия Медведева впервые поделилась фотографией младшего сына
Накануне актриса впервые показала фотографию младшего члена семьи.
Обновлено в 08:39
Общество
Президент России разрешил дачникам присваивать лишнюю землю
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут внесены изменения в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 04:24
Авто
Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа
Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Футбол
РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Авто
Бренд LADA занял первое место по запросам в Google
Обновлено в 00:43
Экономика
Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии
Министр энергетики России, сопредседатель российско-иранской комиссии по сотрудничеству Александр Новак сообщил, что две страны ведут переговоры о совместной разработке ряда месторождений на иранском шельфе Каспия.
Обновлено в 08:46
Политика
Турчак потребовал от главы Севастополя объяснить снос билбордов ЕР
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предъявил севастопольским властям претензии по поводу их решения убрать с городских улиц билборды, на которых были размещены портреты кандидатов в законодательное собрание Севастополя.
Обновлено в 08:11
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Финансы
Европейские акции восстанавливаются за счет комментариев Драги
Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Баскетбол
Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Обновлено в 08:48