Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митинговКоммерсантъ 05:36
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ
Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Технологии
«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей
Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Космос
Переработавший ресурс в полтора раза спутник «Глонасс» отправят в резерв
Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный в декабре 2007 года и проработавший в 1,5 раза больше гарантийного ресурса, в среду будет отправлен в резерв, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:48
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:48
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Обновлено в 08:34
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016
Ранее, 18 июня, сообщалось, что Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 09:39
Общество
Беглов получил единую карту петербуржца
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца (ЕКП), передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:31
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал из-за её фото с Богомоловым на обложке HELLO
Обложку нового номера известного издания HELLO украсили Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 08:05
Спорт
Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира
Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33