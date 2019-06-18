Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митинговКоммерсантъ 05:36

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги

РИА Новости04:30

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

RT на русском04:42

КС запретил власти перекладывать на организаторов митингов заботу о безопасности

Ведомости04:42

КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

РБК07:01

КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах

Интерфакс04:18

КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности

ТАСС04:16

Конституционный суд запретил властям немотивированно отказывать в проведении массовых мероприятий

Эхо Москвы09:03
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